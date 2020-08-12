Определены сборные десятилетия «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». В списке три легенды ЦСКА

Евролига на официальном сайте объявила составы сборных «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» за последнее десятилетие по итогам голосования болельщиков.
В десятку лучших игроков «Олимпиакоса» вошли Георгиос Принтезис (94,53% голосов), Вассилис Спанулис (94,3%), Кайл Хайнс (88,38%), Костас Папаниколау (86,26%), Костас Слукас (79,33%), Никола Милутинов (72,85%), Эйси Лоу (60,34%), Теодорос Папалукас (55,87%), Милош Теодосич (55,08%) и Перо Антич (40,56%).
В сборную «Панатинаикоса» попали Димитрис Диамантидис (95,1% голосов), Майк Батист (89,9%), Ник Калатес (89,29%), Шарунас Ясикявичюс (84,18%), Антонис Фоцис (82,96%), Джеймс Гист (75,41%), Костас Царцарис (61,94%), Дрю Николас (58,88%), Никола Пекович (56,22%) и Вассилис Спанулис (39,49 %).
В составе «Олимпиакоса» представлены легендарные экс-игроки ЦСКА Теодосич, Папалукас и Хайнс, а также перешедший в состав «армейцев» в межсезонье-2020 Мулитинов. В сборной «Панатинаикоса» представлен бывший баскетболист ЦСКА Дрю Николас.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
- 12 августа 2020
-
22:49
-
21:50
-
21:43
-
20:23
-
20:02
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:01
-
14:29
-
12:43
-
11:11
-
09:59
-
09:03
-
09:01
-
08:36
-
08:25
-
08:14
-
08:06
-
07:57
-
07:17
-
06:52
-
04:59
-
02:50
-
00:49
-
00:35
- 11 августа 2020
-
23:29
-
23:19
-
22:27
-
22:13
-
21:48
-
20:47
-
19:28
-
18:40
-
18:40