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Определены сборные десятилетия «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». В списке три легенды ЦСКА

Определены сборные десятилетия «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». В списке три легенды ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Евролига на официальном сайте объявила составы сборных «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» за последнее десятилетие по итогам голосования болельщиков.

В десятку лучших игроков «Олимпиакоса» вошли Георгиос Принтезис (94,53% голосов), Вассилис Спанулис (94,3%), Кайл Хайнс (88,38%), Костас Папаниколау (86,26%), Костас Слукас (79,33%), Никола Милутинов (72,85%), Эйси Лоу (60,34%), Теодорос Папалукас (55,87%), Милош Теодосич (55,08%) и Перо Антич (40,56%).

В сборную «Панатинаикоса» попали Димитрис Диамантидис (95,1% голосов), Майк Батист (89,9%), Ник Калатес (89,29%), Шарунас Ясикявичюс (84,18%), Антонис Фоцис (82,96%), Джеймс Гист (75,41%), Костас Царцарис (61,94%), Дрю Николас (58,88%), Никола Пекович (56,22%) и Вассилис Спанулис (39,49 %).

В составе «Олимпиакоса» представлены легендарные экс-игроки ЦСКА Теодосич, Папалукас и Хайнс, а также перешедший в состав «армейцев» в межсезонье-2020 Мулитинов. В сборной «Панатинаикоса» представлен бывший баскетболист ЦСКА Дрю Николас.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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