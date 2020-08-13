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Результаты матчей «Хьюстон» — «Индиана», «Филадельфия» — «Торонто» и «Оклахома» — «Майами»

Результаты матчей «Хьюстон» — «Индиана», «Филадельфия» — «Торонто» и «Оклахома» — «Майами»
Баскетбол / НБА 0

К этой минуте в НБА завершились три встречи регулярного чемпионата.

Дабл-дабл защитника Джеймса Хардена из 45 очков, 17 подборов и 9 передач помог «Хьюстон Рокетс» одержать победу над «Индианой Пэйсерс» в матче, состоявшемся в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена». Игра завершилась победой номинальных гостей с минимальным преимуществом – 108:104.

НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 01:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 125
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 22, Коркмаз - 21, Нето - 17, Скотт - 12, Ричардсон - 10, Тибулл - 10, Хорфорд - 9, Милтон - 8, Эмбиид - 5, Pelle - 4, Shayok - 3, Бёркс, О'Куинн, Робинсон, Симмонс
Торонто Рэпторс: Буше - 19, Лоури - 19, Пауэлл - 17, Сиакам - 15, Марк Газоль - 11, Ванвлит - 10, Холлис-Джефферсон - 8, Томас - 6, Эрнандес - 6, Джонсон - 5, Дэвис - 5, Уотсон - 4, Ануноби, Бриссетт, Ибака, Маккоу, Миллер

В следующем матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» уступила «Торонто Рэпторс» — 121:125. Встреча проходила в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус». Больше всех очков в игре набрал форвард Тобиас Харрис – 22 очка, а также 6 подборов и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 108
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 45, Грин - 14, Гордон - 13, Ковингтон - 11, Маклемор - 7, Клемонс - 3, Кэрролл - 3, Риверс - 3, Такер - 3, Frazier - 2, Кабокло, Мба а Муте, Уэстбрук, Хаус, Чендлер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 18, Холидэй - 18, Самнер - 17, Макдермотт - 16, Оладипо - 16, Сэмпсон - 9, Макконнелл - 6, Битадзе - 4, Джонсон - 2, Холидей - 2, Боуэн, Брогдон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Сабонис, Уоррен

В Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» «Оклахома-Сити Тандер» с перевесом в одно очко переиграла «Майами Хит» — 116:115. Лучшую результативность продемонстрировал защитник «Майами» Тайлер Хироу – 30 очков, 6 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 115
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 21, Жильжо-Александер - 18, Галлинари - 14, Надер - 13, Пол - 12, Диалло - 11, Адамс - 8, Roberson - 6, Мускала - 6, Фергюсон - 3, Dort - 2, Ноэль - 2, Hervey, Бертон, Холл, Шрёдер
Майами Хит: Хироу - 30, Робинсон - 19, Горан Драгич - 16, Хилл - 10, Олиник - 9, Сильва - 8, Батлер - 7, Адебайо - 6, Джонс - 4, Vincent - 3, Краудер - 3, Alexander, Игуодала, Леонард, Нанн, Окпала, Хаслем
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