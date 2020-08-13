Результаты матчей «Хьюстон» — «Индиана», «Филадельфия» — «Торонто» и «Оклахома» — «Майами»

К этой минуте в НБА завершились три встречи регулярного чемпионата.

Дабл-дабл защитника Джеймса Хардена из 45 очков, 17 подборов и 9 передач помог «Хьюстон Рокетс» одержать победу над «Индианой Пэйсерс» в матче, состоявшемся в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена». Игра завершилась победой номинальных гостей с минимальным преимуществом – 108:104.

В следующем матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» уступила «Торонто Рэпторс» — 121:125. Встреча проходила в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус». Больше всех очков в игре набрал форвард Тобиас Харрис – 22 очка, а также 6 подборов и 5 передач.

В Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» «Оклахома-Сити Тандер» с перевесом в одно очко переиграла «Майами Хит» — 116:115. Лучшую результативность продемонстрировал защитник «Майами» Тайлер Хироу – 30 очков, 6 подборов и 2 передачи.