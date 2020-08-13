Никола Йокич повторил выдающееся достижение Уилта Чемберлена

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:124) набрал 17 очков, 7 подборов и 13 передач.

Йокич преодолел отметку 500 передач за сезон. Ранее среди игроков на позиции центрового это делали только легендарный Уилт Чемберлен в 1967 и 1968 годах, а также сам Йокич в сезоне-2018/2019.

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«Денвер» занял третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Западной конференции. «Клипперс» за счёт победы над «Наггетс» в личной встрече закрепили за собой вторую позицию. «Денвер» сыграет с «Ютой Джаз» в первом раунде плей-офф, «Клипперс» встретятся с «Даллас Маверикс».