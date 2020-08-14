«Спартак» снялся со всех соревнований на следующий сезон

Баскетбольный клуб «Спартак» (Санкт-Петербург) на официальной странице в «Твиттере» объявил, что пропустит сезон-2020/2021 во всех спортивных соревнованиях. Ранее «Спартак» выступал в Суперлиге — второй по силе лиге российского баскетбола после Единой лиги ВТБ.



«Из-за сложной экономической ситуации, вызванной мировой эпидемиологической обстановкой, БК «Спартак» вынужден пропустить ближайший сезон всех спортивных соревнований. Мы не прощаемся, а говорим до свиданья!» — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» является одним из самых именитых клубов России. Команда дважды становилась чемпионом СССР, 9 раз завоевывала серебряные медали, 6 раз — бронзовые. Воспитанником «Спартака» является легендарный Александр Белов, автор победного броска в финале Олимпиады-1972 в Мюнхене.