Гомельский оценил сериал «Последний танец» с Майклом Джорданом

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился впечатлениями о сериале «Последний танец», который отметился высокими рейтингами и получил хорошие отзывы в экспертной среде.

"«Последний танец» — отлично смонтированный, прекрасно озвученный и невероятно раскрашен фантастической хроникой. Мне очень понравился, с профессиональной телевизионной, точки зрения. К сожалению, я не мог согласиться с авторами фильма в отношении генерального менеджера «Чикаго Буллз» тех лет Джерри Круза", — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, сериал «Последний танец» рассказывает о сезоне, в котором «Чикаго Буллз» в последний раз завоевал титул чемпиона НБА в эпоху Майкла Джордана. С той поры команда из Иллинойса больше не выигрывала титул.