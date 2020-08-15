Гомельский оценил сериал «Последний танец» с Майклом Джорданом
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился впечатлениями о сериале «Последний танец», который отметился высокими рейтингами и получил хорошие отзывы в экспертной среде.
"«Последний танец» — отлично смонтированный, прекрасно озвученный и невероятно раскрашен фантастической хроникой. Мне очень понравился, с профессиональной телевизионной, точки зрения. К сожалению, я не мог согласиться с авторами фильма в отношении генерального менеджера «Чикаго Буллз» тех лет Джерри Круза", — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, сериал «Последний танец» рассказывает о сезоне, в котором «Чикаго Буллз» в последний раз завоевал титул чемпиона НБА в эпоху Майкла Джордана. С той поры команда из Иллинойса больше не выигрывала титул.
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