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Кевин Дюрант рассказал, как обыграть «Хьюстон»

Кевин Дюрант рассказал, как обыграть «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, каким образом «Голден Стэйт Уорриорз» удалось сломить сопротивление «Хьюстон Рокетс» в финале Западной конференции 2018 года.

«Мы знали, что в какой-то момент они устанут. Джеймс Харден так часто обводил в каждом владении, что я знал, что в какой-то момент он вымотается, и мы пытались атаковать его в защите, как могли», — приводит слова Кевина Дюранта ESPN.

Дюрант стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. Дюрант в конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», получил тяжёлую травму. Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

Ожидается, что с возвращением Кевина Дюранта в игру команда «Бруклин Нетс» станет одной из самых конкурентоспособных не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.

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