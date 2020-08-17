Белорусская федерация сделала заявление в связи с ситуацией в стране

Белорусская федерация баскетбола на фоне продолжающихся протестов по всей стране выступила с открытым обращением.

«Белорусские спортсмены, тренеры, рефери, врачи, административные работники всегда выступали, выступают и будут выступать против насилия в любом его проявлении.



Баскетбольные площадки должны быть мирными и свободными от любых проявлений ненависти на основе политических, религиозных, этнических, расовых или других убеждений, как это и прописано в Олимпийской хартии.



Мы уверены, что все вопросы должны решаться исключительно в рамках законодательства, а также в соответствии с нормами морали и этическими принципами.



Человеческая жизнь бесценна, а взаимоотношения как на площадках, так и вне их должны основываться на гуманности, вере, взаимоуважении и честности.



Белорусская федерация баскетбола и все игроки и тренеры национальных команд выступают против проявления насилия, дискриминации по политическим и иным мотивам. Мы призываем всех, вне зависимости от политических взглядов, соблюдать нормы, установленные законодательством, и просто помнить, что гуманное отношение друг к другу — основа любого общества.



Мы убеждены, что все вопросы должны разрешаться исключительно мирным способом!» — приводит текст заявления «Прессбол».