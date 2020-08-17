«Зенит» объявил о назначении Пападопулоса спортивным директором клуба

Манос Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита», сообщил клуб на официальном сайте.
Манос Пападопулос родился 21 октября 1963 года. Достижения: 19-кратный чемпион Греции, 15-кратный обладатель Кубка Греции, 6-кратный чемпион Евролиги, победитель Международного кубка. Имеет опыт работы с топовыми тренерами европейского баскетбола: Желько Обрадович, Божидар Малкович, Димитрис Итудис, Хавьер Паскуаль. Принимал участие во всех заседаниях и решениях баскетбольной Евролиги.
Манос начал работу в греческом «Панатинаикосе» как куратор юношеских команд, а уже в 1991 году стал спортивным директором. Связке Маноса с сербским тренером Желько Обрадовичем удалось сформировать самую успешную команду в истории европейского баскетбола: «Панатинаикос» выиграл пять чемпионских титулов Евролиги (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) и доминировал в чемпионате Греции. Ещё один титул Евролиги «Пао» взял в 1996 году. Всего при Пападопулосе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов.
В 2015 году Манос Пападопулос стал президентом клуба. За время работы на этом посту команда 4 раза из 5 выиграла национальный чемпионат.
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