Митчелл покорил фантастический исторический рекорд Майкла Джордана

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в первом матче плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (125:135 ОТ) набрал 57 очков, 9 подборов и 7 передач.

Митчелл установил рекорд результативности франшизы «Джаз» в матче плей-офф. Предыдущим рекордсменом был легендарный Карл Мэлоун, набравший 50 очков 22 апреля 2000 года. Митчелл стал вторым игроком в возрасте не более 23 лет, набравшим 57+ очков в матче плей-офф. Второй — Майкл Джордан, забросивший 63 очка в кольцо «Бостон Селтикс».

Митчелл, Джордан, Уилт Чемберлен, Рик Бэрри и Боб Макаду — единственные игрокии в истории, набравшие более 50 очков в возрасте менее 24 лет. Только два игрока в истории НБА набрали больше очков в матче плей-офф, чем Митчелл в матче с «Наггетс», — Майкл Джордан (63) и Элджин Бейлор (61). Игрок НБА впервые набрал 50+ очков в первом матче плей-офф после Аллена Айверсона в 2003 году.

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