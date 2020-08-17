Йокич установил выдающийся рекорд франшизы в первом матче плей-офф

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в первом матче плей-офф с «Ютой Джаз» (125:135 ОТ) оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.



Йокич набирал как минимум 20 очков и 10 подборов в шести последних матчах плей-офф НБА. Это рекорд в истории франшизы «Наггетс». Ни у одного игрока «Денвера» не было статистики 20-10 более чем в трёх матчах подряд.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. В составе «Юты» 57 очков, 9 подборов и 7 результативных передач у Донована Митчелла. 19 очков на счету Джо Инглса, 18 очков набрал Джордан Кларксон.



Таким образом, «Денвер» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч команды проведут 19 августа на «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США).