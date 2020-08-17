Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в первом матче плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (125:135 ОТ) набрал 57 очков, 9 подборов и 7 передач.

Митчелл установил уникальный рекорд в истории НБА, показав самую высокую результативность в матче плей-офф при проигрыше команды. 57 очков Митчелла — третья результативность в матче плей-офф в истории НБА после Майкла Джордана (63) и Элджина Бэйлора (61).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков, совершивший пять подборов и отдавший четыре результативные передачи. В составе «Юты» 57 очков, 9 подборов и 7 результативных передач у Митчелла. 19 очков на счету Джо Инглса, 18 очков набрал Джордан Кларксон.



Таким образом, «Денвер» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч команды проведут 19 августа на «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США).

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