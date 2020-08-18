«Цмоки» призвали наказать белорусских милиционеров, которые избивают протестующих

Клуб Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» выпустил официальное заявление, в котором осудил власти Беларуси за подавление протестов в стране.
«Больше недели в наших социальных сетях и на сайте не публиковался никакой контент. Больше недели каждый из нас переживал за родную страну.
Беспрецедентное насилие со стороны тех, кто должен защищать народ, шокировало и вселяло ужас. Ненормально, когда люди вынуждены возвращаться домой, оглядываясь по сторонам и боясь попасть под жернова людей в форме.
Говорят, что спорт вне политики, и нам очень хотелось, чтобы так и было. Но мы не можем не заявить о своей позиции: каждый сотрудник, нарушивший закон, должен понести наказание. Каждый случай превышения служебных полномочий должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности.
К сожалению, это не вернёт близким погибших. И эту вину мы все будем искупать перед ними до конца нашей жизни», — говорится в заявлении клуба, опубликованном во «ВКонтакте».
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