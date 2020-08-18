Экс-одноклубник Джордана назвал игрока, которого Майкл считает величайшим

Бывший напарник Майкла Джордана в «Чикаго Буллз» Джон Салли рассказал, кого легендарный баскетболист считает величайшим игроком в истории.

«Он становился всё более популярным, и я сказал ему, что люди называют его величайшим в истории. Он меня остановил, но я ответил, что люди действительно так думают. Тогда он сказал: „Ты же знаешь, как делается это дерьмо. Они хотят продавать кроссовки, они хотят продавать нашу лигу“. Он не считал себя лучшим игроком в истории. Если бы ему задали вопрос, кто лучший в истории, он бы назвал Оскара Роберстона», — приводит слова Салли Fadeawayworld.net.

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». По мнению большинства экспертов, он — величайший в истории баскетболист.