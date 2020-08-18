«Милуоки» отметился антирекордным достижением за последние 12 лет

На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между победителем Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Невзирая на статус фаворита, подопечные Майка Буденхольцера проиграли со счётом 110:122.

«Милуоки» занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции. Это четвёртый случай в истории НБА и первый за последние 12 лет, когда высший номер посева проиграл стартовый матч плей-офф с двузначной разницей. С момента введения посева в плей-офф в 1984 году подобного отрицательного достижения добивались только «Юта Джаз» (1998), «Майами Хит» (1999) и «Даллас Маверикс» (2007). В двух указанных случаях из трёх победитель конференции в конечном счёте проиграл серию.