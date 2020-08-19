Дисквалифицированный за употребление стероидов экс-игрок «Жальгириса» арестован в США

Бывший литовский баскетболист Вилмантас Дилис арестован в США, сообщает Sputnik News.
Дилис был переведен в тюрьму города Спрингфилда (штат Теннесси). При этом отмечалось, что внести залог за досрочное освобождение Дилиса не получится, и первое судебное заседание по его делу назначено на 3 сентября. Литовские СМИ связались с матерью Вилмантаса, и та опровергла арест сына, заверив, что он задержан из-за просроченной визы. Теперь его ожидает депортация в Литву.
За свою спортивную карьеру Дилис являлся игроком «Жальгириса» и «Летувос Ритас». Последним его клубом в 2017-м стал «Пено Жвайгждес», осенью того же года баскетболист получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление анаболических стероидов (странозолол и кокаин). Годом ранее он развелся с певицей Наталией Бунке и спустя несколько дней в состоянии алкогольного опьянения вломился в дом и устроил там погром, за что был оштрафован на 43 евро.
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