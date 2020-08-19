Адетокунбо объяснил провал «Милуоки» в первом матче плей-офф

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо считает, что нехватка жёсткости привела к поражению его команды в первом матче плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» (110:122).

«Мы должны играть усердно и не позволять „Орландо“ чувствовать себя комфортно. Нам нужно извлекать уроки из этого поражения и стать более агрессивными, усложнить сопернику жизнь. „Мэджик“ играли не лучше нас, а жёстче. Они активно атаковали, у них был импульс. Мы определенно должны играть жёстче. Если мы это сделаем, то сможем победить. Посмотрим видео матча, чтобы увидеть моменты, которые помогут нам выиграть следующую встречу.

Мы должны делать свою работу, ни о чём не думать и бороться за победу. Нам просто нужно играть лучше. Я хочу сделать всё, чтобы моя команда выиграла. Будут плохие дни, но если вы правильно настроитесь, то получите преимущество. Нужно отдать должное «Орландо». Мы должны играть усерднее. Нет никакой «волшебной палочки», которая решит все проблемы", — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.