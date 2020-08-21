Адетокунбо установил потрясающий рекорд XXI века в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во втором матче плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» (111:96) набрал 28 очков, 20 подборов и 5 передач.



Адетокунбо — первый игрок после легендарного Чарльза Баркли (18 и 20 апреля 1986 года), который набрал не менее 25 очков, 15 подборов и 5 передач в каждой из первых двух игр постсезона НБА. В XXI веке никому не удавалось набирать такие показатели. Яннис присоединился к Кариму Абдул-Джаббару в качестве второго баскетболиста в истории франшизы «Бакс», который провел игру плей-офф со статистической линией 25/20/5. С 2000 года подобную статистику покоряли только Шакил О'Нил (4 раза), Тим Данкан (3 раза), Кевин Гарнетт и Дирк Новицки.

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