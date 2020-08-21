Министр спорта РФ прокомментировал переизбрание Кириленко на пост главы РФБ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мыслями о переизбрании Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола.

«Поздравляю Андрея Геннадьевича с убедительной победой на выборах главы Российской федерации баскетбола. Такой результат говорит о большом доверии к нему со стороны российского баскетбольного сообщества.

Уверен, Андрей Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола, прогрессу сборных команд страны, подготовке спортивного резерва, развитию детско-юношеского спорта, поддержке тренерских кадров. Желаю Андрею Геннадьевичу больших успехов и достижений в работе, Министерство спорта РФ со своей стороны продолжит плодотворное сотрудничество с федерацией во благо отечественного баскетбола", — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.