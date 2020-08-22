«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти матча плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает Clutch Points.
Дончич вернулся в игру в четвертой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач.
Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.
Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 36 очков и сделал 9 подборов. В составе «Маверикс» лучшей результативностью отметился латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».
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