Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы

«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти матча плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает Clutch Points.

Дончич вернулся в игру в четвертой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач.

Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.

Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 36 очков и сделал 9 подборов. В составе «Маверикс» лучшей результативностью отметился латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020