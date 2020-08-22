Лука Дончич установил рекорд франшизы и переписал историю НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 13 очков, 10 подборов и 10 передач в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».

Дончич стал первым игроком в истории франшизы «Маверикс», который оформил трипл-дабл в матче плей-офф. Кроме того, в возрасте 21 год и 175 дней Дончич стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, набравшим трипл-дабл в игре плей-офф. Только Мэджик Джонсон (20 лет 238 дней) и Леброн Джеймс (21 год 113 дней) оформляли трипл-даблы в плей-офф в более ранне возрасте.

Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс». Дончич провел на площадке 29 минут и не смог доиграть матч из-за повреждения.