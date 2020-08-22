Баркли высмеял Джорджа за выступление в плей-офф
Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли высмеял форварда «Клипперс» Пола Джорджа.
«Нельзя называть себя „игроком плей-офф“ и всё время проигрывать. Я ведь не хожу и не говорю всем, что я чемпион, потому что не выиграл ни одного чемпионата. Меня же не назвают Чаком-чемпионом», — рассказал Баркли в эфире канала TNT.
Третий матч четвертьфинала Западной конференции между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоялся на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США).
Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.
Пол Джордж набрал в этом матче 11 очков.
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