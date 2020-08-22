Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кириленко: смена поколений в сборной России не за горами

Кириленко: смена поколений в сборной России не за горами
Баскетбол / Сборная России 0

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями о положении сборной России. По его словам, уже в недалёком будущем национальную команду ждёт процесс смены поколений, который может занять немало времени.

«Этот календарный год сборная отыграет имеющимся составом. Но нужно учитывать, что в ее рядах немало баскетболистов, которым уже за 30 лет. Смена поколений не за горами. И это, конечно, потребует времени. Сужу по себе. Я приходил в национальную команду в такой же момент. Мы не попали на Олимпиаду в Афины. Но затем за несколько лет сформировался костяк, который затем выиграл чемпионат Европы и стабильно попадал в тройку на крупнейших турнирах», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020