Кириленко: смена поколений в сборной России не за горами

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями о положении сборной России. По его словам, уже в недалёком будущем национальную команду ждёт процесс смены поколений, который может занять немало времени.

«Этот календарный год сборная отыграет имеющимся составом. Но нужно учитывать, что в ее рядах немало баскетболистов, которым уже за 30 лет. Смена поколений не за горами. И это, конечно, потребует времени. Сужу по себе. Я приходил в национальную команду в такой же момент. Мы не попали на Олимпиаду в Афины. Но затем за несколько лет сформировался костяк, который затем выиграл чемпионат Европы и стабильно попадал в тройку на крупнейших турнирах», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».