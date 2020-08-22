Дабл-дабл Адетокунбо с 35 очками помог «Милуоки» обыграть «Орландо» и повести в серии

В Орландо (штат Флорида, США) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Орландо Мэджик» встречался с «Милуоки Бакс».

Уже в первой четверти висконсинцы сумели совершить рывок и повести в счёте с преимуществом в 8 очков — 31:23. Определяющей в матче стала вторая четверть, после которой «Милуоки» оторвался от соперников на 27 баллов — 70:43.

Во второй половине «Орландо» сократил отставание в счёте, но в целом «Бакс» контролировали происходящее на паркете и одержали победу — 121:107. Таким образом, команда Буденхольцера повела в серии — 2-1.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, собравший дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. У «Орландо» 24 очка — на счету Ди Джей Огастина.