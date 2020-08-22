Дабл-дабл Адетокунбо с 35 очками помог «Милуоки» обыграть «Орландо» и повести в серии

В Орландо (штат Флорида, США) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Орландо Мэджик» встречался с «Милуоки Бакс».
Уже в первой четверти висконсинцы сумели совершить рывок и повести в счёте с преимуществом в 8 очков — 31:23. Определяющей в матче стала вторая четверть, после которой «Милуоки» оторвался от соперников на 27 баллов — 70:43.
Во второй половине «Орландо» сократил отставание в счёте, но в целом «Бакс» контролировали происходящее на паркете и одержали победу — 121:107. Таким образом, команда Буденхольцера повела в серии — 2-1.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, собравший дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. У «Орландо» 24 очка — на счету Ди Джей Огастина.
- 22 августа 2020
-
23:17
-
22:56
-
22:38
-
22:22
-
21:47
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:15
-
19:51
-
18:35
-
17:35
-
16:53
-
15:57
-
14:43
-
13:50
-
12:59
-
11:58
-
10:55
-
08:53
-
08:30
-
08:24
-
08:23
-
07:53
-
07:43
-
07:27
-
04:28
-
02:53
-
00:20
- 21 августа 2020
-
23:04
-
22:26
-
22:18
-
22:18
-
21:13
-
20:59