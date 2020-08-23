Гомельский: ЦСКА нет необходимости искать замену Ухову

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что у руководства ЦСКА нет необходимости искать замену травмировавшемуся защитнику Ивану Ухову. Специалист отметил, что у тренерского штаба «армейцев» и без Ухова большой выбор игроков в задней линии.

«На задней линии есть Джеймс, Хиллиард, Хэккетт, Хоменко и два перспективных игрока из молодёжки. Думаю, искать замену нет необходимости», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Иван Ухов получил повреждение почти сразу после начала первого тренировочного сбора ЦСКА. В пресс-службе клуба отметили, что баскетболисту потребуется продолжительное лечение. 24-летний Ухов выступает в составе ЦСКА с 2018 года, а до этого защищал цвета «Пармы».