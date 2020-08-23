«Маккаби» расстанется с экс-баскетболистом «Нью-Йорк Никс» Эйси

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива не смогло договориться о подписании нового контракта с тяжёлым форвардом Куинси Эйси, сообщает Sportando. Стороны вели переговоры, но не сумели прийти к компромиссу по условиям соглашения. Таким образом, американец покинет израильскую команду.

В минувшем сезоне Евролиги Эйси набирал в среднем 4,8 очка и собирал 3,5 подбора. В чемпионате Израиля баскетболист собирал коллекцию из 10,9 очка и 5,9 подбора.

Напомним, Эйси известен выступлениями в НБА. В сильнейшей лиге мира провёл семь сезонов, выступая в составе «Торонто Рэпторс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». В регулярных чемпионатах принял участие в 337 матчах, набирая 4,9 очка и собирая 3,5 подбора.