Лука Дончич установил фантастический рекорд в истории НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач.



Трипл-дабл Дончича вошёл в число лучших показателей игроков за всю истории НБА на стадии плей-офф. Ранее легендарный Уилт Чемберлен 18 марта 1968 года набрал 53 очка, 32 подбора и 14 передач, однако сделал это в регулярном чемпионате.



Дончич — третий баскетболист в истории НБА, набравший не менее 40 очков, 15 подборов и 10 передач в плей-офф. Ранее это делали только Оскар Робертсон (21 марта 1963 года) и Чарльз Баркли (1 июня 1993 года). 43 очка Дончича — второй самый высокий показатель с трипл-даблом в плей-офф НБА. Больше набирал только Расселл Уэстбрук в 2017 году — 51 очко.

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