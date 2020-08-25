Уилл Клайберн: я останусь в ЦСКА навсегда

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн рассказал о возвращении в строй после травмы крестообразных связок, полученной в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» на старте сезона-2019/2020, а также выразил желание остаться в команде навсегда.

«Момент — главное в нашей жизни. Всё меняется или остаётся прежним в один момент. Пойти в проход или бросить. Попытаться заблокировать или остаться на ногах в нужный момент. В этом суть игры. Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. А в тот момент всё остановилось вокруг… Время тянулось очень долго. Я много работал. Так много времени я не брал мяч в руки. Так долго, как никогда раньше в своей жизни.

Моя семья была рядом. Вы — всё для меня. Я буду лучшим отцом для Кейденс и Калона, буду лучшим мужем для Жасмин. Всегда. Я приходил в зал и всё ещё тренировался без мяча. В моей голове была только одна мысль. Я чётко знал, что будет после. Я буду сильнее. Я буду прыгать выше. Я буду бежать быстрее. Я буду защищаться. Я останусь в ЦСКА навсегда. Я одержу победу. Я Уилл Клайберн. Я вернулся", — приводятся слова Клайберна на официальном YouTube-аккаунте ЦСКА.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА.