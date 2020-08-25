Защитник ЦСКА Джеймс хочет, чтобы Месси и Роналду объединились в «Ювентусе»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс хочет, чтобы футболист «Барселоны» Лионель Месси продолжил карьеру в «Ювентусе» и объединился с Криштиану Роналду.

«Это было бы легендарно», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере», сделав репост публикации тяжёлого форварда «Анадолу Эфеса» Криса Синглтона с предложением о потенциальном объединении Месси и Роналду в «Ювентусе».

Месси выразил желание покинуть «Барселону» после 15 лет выступления в клубе. «Барселона» сообщила, что в документе, отправленном в клуб нападающим, упоминается пункт, позволяющий ему уйти бесплатно в конце сезона. Срок для активации опции о расторжении контракта истёк в июне, поэтому «Барселона» обратится за юридической консультацией. Интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».