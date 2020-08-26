Клайберн вернулся в состав ЦСКА после десяти пропущенных месяцев из-за травмы

Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн вернулся в строй и в среду провёл первый матч за десять месяцев, сообщает «Р-Спорт». 26 августа ЦСКА проводит первый контрольный матч межсезонья со столичной «Руной».



Уилл Клайберн вынужден был пропустить большую часть сезона в Единой лиге ВТБ и Евролиге из-за тяжёлой травмы — в октябре у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена.



В межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом.



Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.