Клайберн вернулся в состав ЦСКА после десяти пропущенных месяцев из-за травмы

Американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн вернулся в строй и в среду провёл первый матч за десять месяцев, сообщает «Р-Спорт». 26 августа ЦСКА проводит первый контрольный матч межсезонья со столичной «Руной».
Уилл Клайберн вынужден был пропустить большую часть сезона в Единой лиге ВТБ и Евролиге из-за тяжёлой травмы — в октябре у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
В межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом.
Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.
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