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«Милуоки» собирается доиграть плей-офф НБА, несмотря на бойкот

«Милуоки» собирается доиграть плей-офф НБА, несмотря на бойкот
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс» собирается доиграть плей-офф НБА, несмотря на бойкот четвёртого матча серии с «Орландо Мэджик», сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Баскетболисты «Бакс» опубликовали заявление, в котором призвали власти штата Висконсин вмешаться в ситуацию после месяцев бездействия. На данный момент перенесены все пятые матчи плей-офф.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии был должен состояться 28 августа 2020 года, но игроки «Милуоки» не вышли на паркет. Также отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Возможность бойкота матча обсуждали команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».

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