Леброн Джеймс и Кавай Леонард — самые активные игроки, которые требуют отменить сезон НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выступили на встрече баскетболистов лиги с категоричной позицией не играть до конца плей-офф и провести реформы в США, сообщает журналист Los Angeles Times Брэд Тернер на своей странице в «Твиттере».

Первая встреча игроков не привела к какому-то коллективному решению. Ещё одна встреча игроков начнётся в 11:00 по восточному времени. Она будет совпадать с заседанием совета управляющих, которое состоится в то же время. Большинство команд выступает за завершение сезона-2019/2020, но «Лейкерс» и «Клипперс» поддерживают своих звёзд и отказываются доигрывать.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Первыми игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года. Кроме того, отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».