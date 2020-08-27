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Матчи плей-офф НБА в четверг, скорее всего, не состоятся

Матчи плей-офф НБА в четверг, скорее всего, не состоятся
Баскетбол / НБА 0

Запланированные на четверг матчи плей-офф НБА, скорее всего, не состоятся, сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в «Твиттере».

В программе игрового дня запланированы встречи «Юта Джаз» – «Денвер Наггетс», «Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс», «Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс», «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс».

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Первыми игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года. Кроме того, отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». В данный момент Совет директоров лиги пытается найти решение сложившейся ситуации.

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