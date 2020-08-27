Барак Обама высказался о бойкоте игроков НБА

Бывший президент США Барак Обама высказался о бойкоте матчей игроками клубов НБА. Ранее «Милуоки Бакс» отказались выйти на матче плей-офф с «Орландо Мэджик» в знак протеста против полицейского насилия по отношению к темнокожим в США. Позже к бойкоту присоединились и другие команды, протесты поддержал и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Я поддерживаю игроков «Милуоки» в борьбе за то, во что они верят, таких тренеров, как Док Риверс. НБА и женская НБА показывают пример. Все наши организации и институты должны отстаивать наши ценности», — написал Обама в своём «твиттере».

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин.