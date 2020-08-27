Барак Обама высказался о бойкоте игроков НБА

Бывший президент США Барак Обама высказался о бойкоте матчей игроками клубов НБА. Ранее «Милуоки Бакс» отказались выйти на матче плей-офф с «Орландо Мэджик» в знак протеста против полицейского насилия по отношению к темнокожим в США. Позже к бойкоту присоединились и другие команды, протесты поддержал и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Я поддерживаю игроков «Милуоки» в борьбе за то, во что они верят, таких тренеров, как Док Риверс. НБА и женская НБА показывают пример. Все наши организации и институты должны отстаивать наши ценности», — написал Обама в своём «твиттере».
23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
-
11:44
-
11:36
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:41
-
07:24
-
07:21
-
07:18
-
07:10
-
04:39
-
02:47
-
00:48
-
00:12
-
00:04
- 26 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49