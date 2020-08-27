Роднина: решение клубов НБА о бойкоте дойдёт до самого верха. Митинги охватят всю страну

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации с бойкотом игроков в НБА.
«Спортсмены в США пользуются большой популярностью, являются для многих кумирами. Особенно это касается баскетболистов НБА. Ведь баскетбол очень популярен в школах, университетах. На игры NCAA там почти всегда полные трибуны. Плюс это вид спорта номер один у афроамериканцев. Так что, безусловно, решение клубов НБА бойкотировать игры плей-офф дойдёт до самого верха. Вся страна будет обсуждать этот момент, а митинги из-за этого полицейского инцидента, скорее всего, охватят всю страну.
Может ли произойти полная отмена сезона в НБА или акция продлится несколько дней? Не знаю. Это профессиональный спорт, я не в курсе всех финансовых и юридических вопросов в коллективном соглашении НБА и профсоюза игроков. У них свои принципы работы. Этот вопрос лучше переадресовать нашим баскетболистам, кто выступал в Северной Америке и знает ситуацию изнутри. Надеюсь, что локаута не будет и стороны смогут урегулировать этот вопрос", — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».
- 27 августа 2020
-
11:44
-
11:36
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:41
-
07:24
-
07:21
-
07:18
-
07:10
-
04:39
-
02:47
-
00:48
-
00:12
-
00:04
- 26 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49