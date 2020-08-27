Роднина: решение клубов НБА о бойкоте дойдёт до самого верха. Митинги охватят всю страну

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации с бойкотом игроков в НБА.



«Спортсмены в США пользуются большой популярностью, являются для многих кумирами. Особенно это касается баскетболистов НБА. Ведь баскетбол очень популярен в школах, университетах. На игры NCAA там почти всегда полные трибуны. Плюс это вид спорта номер один у афроамериканцев. Так что, безусловно, решение клубов НБА бойкотировать игры плей-офф дойдёт до самого верха. Вся страна будет обсуждать этот момент, а митинги из-за этого полицейского инцидента, скорее всего, охватят всю страну.

Может ли произойти полная отмена сезона в НБА или акция продлится несколько дней? Не знаю. Это профессиональный спорт, я не в курсе всех финансовых и юридических вопросов в коллективном соглашении НБА и профсоюза игроков. У них свои принципы работы. Этот вопрос лучше переадресовать нашим баскетболистам, кто выступал в Северной Америке и знает ситуацию изнутри. Надеюсь, что локаута не будет и стороны смогут урегулировать этот вопрос", — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».