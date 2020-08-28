Леброн Джеймс эмоционально поздравил жену с днём рождения

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил жену Саванну с днём рождения.



«Моя прекрасная, сильная, амбициозная, целеустремлённая, преданная, любимая, потрясающая женщина, которую я называю своей королевой. Мой лучший друг, моя любовь, моя жена! Кричу из этого проклятого «пузыря» – с днём рождения. Наслаждайся этим днём, этим уик-эндом, твоим моментом. Я люблю тебя!» – написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Леброна Джеймса.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».