Динвидди объяснил, почему Леонард не сможет претендовать на звание величайшего в истории

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди высказал неожиданное предположение, почему Кавай Леонард никогда не будет включён в список претендентов на звание величайшего игрока всех времён.
По мнению Динвидди, всё дело в кроссовках. Почти все, кто так или иначе претендует на звание величайшего баскетболиста, выступали в обуви от Nike, тогда как Кавай играет в New Balance.
«Nike — величайшая маркетинговая компания в мировой истории. И, конечно, без неё не может обойтись разговор о величайшем баскетболисте всех времён. Если вы посмотрите на всех лучших спортсменов, которых принято обсуждать, то у всех будет общий знаменатель — Nike. Леброн, Коби, Майкл — они расскажут вам эту историю лучше, чем кто-либо другой», — приводит слова Динвидди Fadeaway World.
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