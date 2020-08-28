Эван Фурнье — о бойкоте в НБА: чувствовал себя идиотом. В чём состоит план?

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье рассказал о том моменте, когда игроками было принято решение о бойкоте дальнейших матчей плей-офф НБА.
«Я понял, когда увидел на часах, что за четырнадцать минут до старта матча на разминке по-прежнему никого нет из соперников. «Бакс» всё время приходят поздно. Но это было уж слишком. Я смотрю на всех и говорю им, они не придут. Ребята из штаба команды пришли за нами, когда оставалось восемь минут. Мы возвращаемся в раздевалку, со странным настроением и вопросами: «Что происходит? Что мы делаем?». От «Бакс» не было никаких вестей. И в «пузыре» это выглядело совсем странно.
Когда всё стало понятно, я чувствовал себя полным идиотом. Потому что, был одним из тех, кто говорил: «Мы продолжаем разминаться». Не играть — это сильное решение. Но матч — встреча двух команд. Было бы красиво, если тогда обе команды остались в раздевалке.
Это деликатный и сложный вопрос, личный. Спросите меня, я бы играл. Конечно, бойкотируя, ты посылаешь громкий месседж. Но, когда баскетболист не выходит на площадку, это тоже имеет последствия. Многие игроки хотели продолжать плей-офф потому, что на нас смотрят болельщики, ждут матча и того, что мы скажем. Если ты откажешься от этого, в долгосрочной перспективе рискуешь утрать силу своего голоса, влияния.
Мы не играем, окей. Но конкретно, в чём состоит план? Не знаю. Я не политик, у меня нет власти и высокопоставленных друзей», — цитирует Фурнье Basket USA.
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