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НБА официально назвала дату возобновления плей-офф

НБА официально назвала дату возобновления плей-офф
Баскетбол / НБА 0

НБА выпустила официальное заявление по итогам совещания профсоюза игроков с владельцами клубов. Розыгрыш плей-офф возобновится в субботу, 29 августа.

На собрании также решили сформировать коалицию из баскетболистов, тренеров и руководства клубов для борьбы с социальной и расовой несправедливостью. На осенних президентских выборах в США клубы должны переоборудовать свои арены в избирательные участки. Лига также намерена предоставить рекламные площадки во время матчей для повышения гражданской активности и осведомлённости.

Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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