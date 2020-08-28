Медведенко: говорят, бойкот делают демократы, чтоб потопить Трампа. Трамп сам себя потопит

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением о протестах в США и бойкоте плей-офф НБА.



«Моя точка зрения очень простая: добро постоянно должно быть с кулаками. Здесь я должен объяснить, почему становлюсь на сторону игроков. Потому что, в принципе, в спорте вообще не должно быть никакого расизма. Проявление его в любой форме — это очень плохо.



Нужно понимать также, против чего сейчас бойкотируют игроки. Они делают это не за свою зарплату, не за улучшение своих жилищных или финансовых условий. Они отстаивают точку зрения, что каждый равен перед законом. Они против того, что полицейские проявляют излишнюю жестокость. Тот, кто жил в Америке, знает это и сталкивался с этим постоянно. У полицейских есть такая поговорка: лучше человека застрелить, чтобы потом не было никаких проблем.



Так что с позицией игроков я полностью согласен. Они борются против полицейской жестокости. Здесь всё понятно.



Многие сейчас говорят, что это всё специально демократы делают, чтобы потопить Трампа. Я вас умоляю, Трамп сам себя потопит. Он тот ещё расист. Он себе найдёт другие вещи. Игрокам НБА его топить не нужно.



Ну и, естественно, теперь, проецируя на наших спортсменов, хочу сказать, что они заняли такую удобную позицию: спорт вне политики, мы не при делах, мы не будет никого поддерживать, все говнюки. Но я хочу сказать, что есть и другая сторона медали. Никто вас не просит поддерживать кого попало. Просто вам нужно иметь своё мнение и свои политические взгляды. Тогда вам не нужно будет ни под кого ложиться.



Спортсмены должны формировать мнение. У них есть доступ к ресурсу. То, как это делают звезды НБА, они делают это абсолютно правильно. Они отстаивают точку зрения. Они солидарны с другими людьми», — приводит слова Медведенко XSport.ua.