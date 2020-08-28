Андре Игуодала ответил на критику Дональда Трампа в адрес НБА

Форвард «Майами Хит» Андре Игуодала отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал НБА политической организацией.



«Что ж, когда с вашими людьми будут обращаться так же, как с нашими людьми в течение сотен лет, это не политическая организация и не политическая повестка дня. Это человеческая организация, и это человеческая повестка дня. И вот это мы отстаиваем», — приводит слова Игуодалы Sun Sentinel.

Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.