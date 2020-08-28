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Андре Игуодала ответил на критику Дональда Трампа в адрес НБА

Андре Игуодала ответил на критику Дональда Трампа в адрес НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Майами Хит» Андре Игуодала отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал НБА политической организацией.

«Что ж, когда с вашими людьми будут обращаться так же, как с нашими людьми в течение сотен лет, это не политическая организация и не политическая повестка дня. Это человеческая организация, и это человеческая повестка дня. И вот это мы отстаиваем», — приводит слова Игуодалы Sun Sentinel.

Напомним, в НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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