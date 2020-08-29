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Расселл Уэстбрук рассказал о поведении Майкла Джордана на встрече по бойкоту

Расселл Уэстбрук рассказал о поведении Майкла Джордана на встрече по бойкоту
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал состоявшееся собрание для обсуждения дальнейшей судьбы плей-офф НБА.

«Что ж, Джордан всегда прилагал огромные усилия, чтобы помочь афроамериканским общинам. Во время встречи игроков с владельцами по поводу возобновления сезона или бойкота его влияние было огромным. Он приложил серьёзные усилия, чтобы выполнялось всё, что мы хотим делать вместе.

У нас и до этого были разговоры с владельцами и игроками, и некоторые вещи, которые мы хотели, мы не могли сделать. Но Джордан был непреклонен в отношении того, чтобы мы добивались результатов и делали свою работу правильно», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.

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