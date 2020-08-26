Расселл Уэстбрук пропустит пятый матч серии с «Оклахомой»

31-летний звёздный американский разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук продолжит своё восстановление после травмы и пропустит пятый матч серии плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает журналист Марк Штейн в «Твиттере».

Ранее у баскетболиста было выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра, из-за которого он по-прежнему не провёл ни минуты в текущем розыгрыше плей-офф НБА.



Расселл Уэстбрук в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирал 27,2 очка и совершал 7,9 подбора, отдавая 7,0 результативной передачи за 35 минут и 57 секунд игрового времени.



Напомним, что в серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» счёт равный – 2-2.