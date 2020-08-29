Дональд Трамп предсказал разрушительные последствия для НБА из-за активности игроков

Президент США Дональд Трамп убеждён, что проявление активности игроками НБА окажет разрушительное влияние на лигу.



«Думаю, активность игроков НБА разрушит баскетбол. Это угрожает НБА. Люди не хотят заниматься политикой, когда смотрят спорт. Это плохо для НБА. Так же разрушительно всё будет и для американского футбола», — приводит слова Трампа Eurohoops.

В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.