Тренер «Реала» прокомментировал выступление новых игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал выступление Альберто Абальде и Карлоса Алоцена в предсезонном матче с «Эстудиантесом».



«Я хорошо вижу, как они интегрировались в команду. Им ещё нужно узнать некоторые детали, которые работают в нашей команде, получше узнать своих партнёров по команде, но, думаю, и Альберто Абальде, и Карлос Алоцен играли с желанием и амбициями. Они лучше играли в обороне, чем в нападении, но им удалось быстро интегрироваться в команду. Я доволен тем, как они отработали», — приводит слова Пабло Ласо Eurohoops.



«Реал» в предсезонном матче переиграл «Эстудиантес». 12 сентября мадридский клуб ждёт встреча с «Тенерифе» в полуфинале Суперкубка Испании.