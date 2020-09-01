Эксперт: Дончич не входит в топ-5 игроков НБА

Спортивный аналитик Шэннон Шарп выразил мнение, что лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич не входит в пятёрку лучших игроков лиги.



«Я не готов сказать, что Лука Дончич входит в пятёрку лучших игроков лиги. Мне нужно посмотреть, как он проведёт несколько сезонов подряд, а затем уже делать выводы. Да, я считаю его суперзвездой после того, что я видел последние два сезона, но пока я не готов сказать, что он в топ-5 игроков НБА», — приводит слова Шарпа Undisputed.



Дончич — самый молодой игрок в истории НБА, который набрал не менее 150 очков, 50 подборов и 50 передач за одну серию плей-офф. Лука записал себе в актив 186 очков в дебютной серии постсезона Больше на счету только у Леброна Джеймса (214 очков, 2006 год) и Боба Макаду (190 очков, 1974 год). Лука превзошел Боба Ланье (184 очка, 1974 год) и Карима Абдул-Джаббара (181 очко, 1970 год) по результативности среди дебютантов плей-офф.