Эксперт: Дончич не входит в топ-5 игроков НБА

Спортивный аналитик Шэннон Шарп выразил мнение, что лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич не входит в пятёрку лучших игроков лиги.
«Я не готов сказать, что Лука Дончич входит в пятёрку лучших игроков лиги. Мне нужно посмотреть, как он проведёт несколько сезонов подряд, а затем уже делать выводы. Да, я считаю его суперзвездой после того, что я видел последние два сезона, но пока я не готов сказать, что он в топ-5 игроков НБА», — приводит слова Шарпа Undisputed.
Дончич — самый молодой игрок в истории НБА, который набрал не менее 150 очков, 50 подборов и 50 передач за одну серию плей-офф. Лука записал себе в актив 186 очков в дебютной серии постсезона Больше на счету только у Леброна Джеймса (214 очков, 2006 год) и Боба Макаду (190 очков, 1974 год). Лука превзошел Боба Ланье (184 очка, 1974 год) и Карима Абдул-Джаббара (181 очко, 1970 год) по результативности среди дебютантов плей-офф.
- 1 сентября 2020
-
00:48
- 31 августа 2020
-
23:45
-
22:42
-
20:35
-
19:01
-
17:53
-
16:41
-
16:06
-
14:39
-
13:16
-
12:23
-
12:14
-
12:03
-
10:44
-
09:48
-
09:16
-
08:14
-
08:07
-
07:52
-
07:34
-
07:20
-
06:14
-
01:23
-
00:33
-
00:22
-
00:14
- 30 августа 2020
-
22:49
-
22:00
-
20:18
-
18:01
-
16:45
-
15:36
-
14:13
-
13:49
-
12:31