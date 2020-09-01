Хлои Кардашьян вернулась к Тристану Томпсону

Модель, бизнесвумен и светская львица Хлои Кардашьян простила отца своей дочери 29-летнего центрового «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона,.
Кардашьян опубликовала в своём «инстаграме» снимок в бикини. Среди отписавшихся в комментариях был отец троих детей Кортни Кардашьян Скотт Дисик.
«13-й — счастливчик!» — написал Скотт.
Томпсон играет в «Кливленд Кавальерс» под 13-м номером. Смайлики и сердечки под фото оставил и сам Тристан. Пара уже не скрывает факт воссоединения.
Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою двухлетнюю дочь Тру.
«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.
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