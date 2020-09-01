Гомельский: Дончич — провокатор с первых шагов на баскетбольной площадке

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о конфликте между форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Маркусом Моррисом и защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем, в результате которого американец получил удаление в шестом матче серии плей-офф.

«Дончич, несомненно, очень талантливый игрок. Но он является продуктом югославской школы. То есть провокатором с первых шагов на баскетбольной площадке. Он оспаривает каждый судейский свисток не в свою пользу. Он использует грязные приёмы в защите.

Не знаю, владеет ли Лука американским сленгом, чтобы ещё и сказать что-то обидное сопернику. По этим причинам я не удивился, что Моррис врезал от души. Но, как мне кажется, промахнулся", — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос одного из болельщиков.