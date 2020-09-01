«Химки» вернулись к тренировкам

«Химки» начали подготовку к сезону-2020/2021 и приступили к тренировкам в баскетбольном центре «Химки».
«Пока главные аналитики и эксперты России сегодня возвращались к привычной деятельности (поздравляем с Днём знаний, ребята!), мы вернулись на паркет родной арены!» — отмечает пресс-служба подмосковного клуба.
Фото можно посмотреть в «твиттере» БК «Химки».
Перед началом совместных тренировок игроки, тренерский штаб и весь персонал клуба прошли тесты на COVID-19. В настоящий момент команда тренируется не в полном составе. Американцы Джордан Мики и Грег Монро присоединятся к «Химкам» чуть позже. Также к сборам привлечены воспитанники клубной Академии: Иван Евстигнеев, Максим Барашков, Владислав Одиноков и Владислав Шарапов.
Первая официальная игра «Химок» в новом сезоне состоится 20 сентября. В Единой лиге ВТБ подмосковный клуб примет «Зенит».
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