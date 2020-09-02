Джейсон Тейтум превзошёл достижение Ларри Бёрда

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 34 очка, сделал 8 подборов и отдал 6 передач во втором полуфинальном матче плей-офф Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс» (102:99), тем самым установив рекорд клуба.



Тейтум стал первым игроком «Селтикс» до 24 лет, которому удалось набрать 30+ очков в трёх матчах плей-офф. По этому показателю он вышел не чистое первое место. Джейсон достигнет 24-летия 3 марта 2022 года.



Список игроков «Селтикс», набравших 30+ очков в матчах плей-офф до достижения 24-летнего возраста:

Джейсон Тейтум – 3

Боб Коузи – 2

Том Хайнсон – 2

Ларри Бёрд – 2

Джейлен Браун – 2.



«Бостон Селтикс» ведёт в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с действующим чемпионом НБА «Торонто Рэпторс» — 2-0.