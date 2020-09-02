Джейсон Тейтум превзошёл достижение Ларри Бёрда
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 34 очка, сделал 8 подборов и отдал 6 передач во втором полуфинальном матче плей-офф Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс» (102:99), тем самым установив рекорд клуба.
Тейтум стал первым игроком «Селтикс» до 24 лет, которому удалось набрать 30+ очков в трёх матчах плей-офф. По этому показателю он вышел не чистое первое место. Джейсон достигнет 24-летия 3 марта 2022 года.
Список игроков «Селтикс», набравших 30+ очков в матчах плей-офф до достижения 24-летнего возраста:
Джейсон Тейтум – 3
Боб Коузи – 2
Том Хайнсон – 2
Ларри Бёрд – 2
Джейлен Браун – 2.
«Бостон Селтикс» ведёт в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с действующим чемпионом НБА «Торонто Рэпторс» — 2-0.
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