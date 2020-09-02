Впервые после «Кливленда» в 2016-м клуб НБА выиграл серию плей-офф после отставания 1-3

Баскетболисты «Денвер Наггетс» в седьмом четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции НБА обыграли «Юту Джаз» (80:78), став 12-й командой в истории лиги и первой после «Кливленд Кавальерс» в 2016 году, которая смогла переломить ход серии, уступая 1-3.



Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Джамал Маррей записал в свой актив 17 очков.



Наибольшее число очков в составе «Юты Джаз» набрал Донован Митчелл — 22 очка. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.



Таким образом, счёт в серии стал 4-3, и «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», который сломил сопротивление «Даллас Маверикс» — 4-2.